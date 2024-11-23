أتلتيكو مدريد ينهي مهمته الصعبة بالفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز صعب على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

افتتح جون جوريدي التسجيل لـ ألافيس في الدقيقة 7 من ركلة جزاء وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 76 و أضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني والحاسم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 29 نقطة، ليواصل مطاردة فرق الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في المقابل، تجمد رصيد ألافيس عند 13 نقطة، ليبقى في منطقة صراع الهبوط.