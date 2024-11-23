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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد ينهي مهمته الصعبة بالفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

فوز أتلتيكو مدريد
فوز أتلتيكو مدريد
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نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوز صعب على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

افتتح جون جوريدي التسجيل لـ ألافيس في الدقيقة 7 من ركلة جزاء وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 76 و أضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني والحاسم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86

موقف الفريقين في جدول الترتيب
بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 29 نقطة، ليواصل مطاردة فرق الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في المقابل، تجمد رصيد ألافيس عند 13 نقطة، ليبقى في منطقة صراع الهبوط.

أتلتيكو مدريد ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني جدول ترتيب أنطوان جريزمان