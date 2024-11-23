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السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مطاي يتابع حملات الإشغالات ويوجه باستمرارها

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قامت اليوم، الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي برئاسة تاج جلال ابوسداح رئيس المركز، بتنفيذ حمله إشغالات بمدينه بمطاي تحت إشراف نواب رئيس المركز وبحضور مدير الاشغالات، 

 

 استهدفت الحملة شوارع المدينة الرئيسية وميادينها خاصه شارع الثوره وميدان النافورة، وذلك لازاله كافه الاشغالات من الطريق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والماره.
 

ووجه تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعه المستمره لحملات الاشغالات ورفع كل ما يعوق الحركه بالشوارع والميادين الرئيسية وعمل المخالفات القانونيه للمخالفين.

أخبار محافظة المنيا تاج جلال ابو سداح رئيس المركز