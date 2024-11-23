رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق فعاليات مهرجان بؤرة المسرحي في دورته الثانية

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، فعاليات حفل افتتاح مهرجان بؤرة المسرحي في دورته الثانية، تحت شعار " اصنع مسرحك بنفسك ".

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات، و ممثلي إدارات رعاية الطلاب، فضلاَ عن مشاركة أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم فى عضويتها كل من الفنان محمد البياع، المخرج والشاعر سامح رخا، والفنان أحمد القسطاوي، وذلك بمسرح مدرج 1 بكلية العلوم.

أعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته بتنظيم مهرجان بؤرة المسرحي في دورته الثانية عقب نجاح المهرجان في نسخته الأولى، مشيراً إلى أن النشاط المسرحي يعد أحد الأنشطة الطلابية المتميزة التي تنظمها الجامعة وتشهد تنافساً قوياً بين الكليات وتعد فرصة متميزة لإبراز مواهب الطلاب الفنية في فنون المسرح المختلفة، وحراكاً فنياً على مستوى الأعمال و الفنون المسرحية الممثلة لهم، من خلال تقييم الأعمال الفنية للطلاب المشاركين من قبل لجنة متخصصة.

و أكد ترابيس، حرص جامعة دمنهور على دعم الأنشطة الطلابية؛ باعتبار الجامعة منارة للثقافة والفن، تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية؛ لافتاً إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، مؤكداً أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الطلابية بشكل عام، والنشاط المسرحي بشكل خاص، لما له من دور فعال في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، وذلك انطلاقا من دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الشباب، وبالتالي المساهمة الفعالة في النهوض بالمجتمع ككل.

وفي ختام كلمته قدم رئيس الجامعة الشكر للجنة التحكيم والقائمين على مهرجان بؤرة المسرحي لظهور المهرجان بصورة مشرفة تعكس التنظيم المتميز، مما يساهم في مساعدة المواهب المتميزة من أبناء الجامعة، ومساعدتهم لتحقيق أكبر استفادة من خلال هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة، ناصحا الطلاب بالحفاظ على مسرحهم، وتطويره إلى آفاق أرحب، و أن يستثمروا طاقاتهم وإبداعاتهم في تقديم أعمال تساهم في رسم غدٍ أفضل يُبنى على قيم الحق والخير والجمال".

ووجه الدكتور ماجد شعلة، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للأنشطة الطلابية، مشيدًا بدور رعاية الطلاب بالجامعة، واتحاد الطلاب، ومساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مشرفة لمهرجان بؤرة المسرحي، معربا عن سعادته بطلاب الجامعة الموهوبين و المبدعين في كافة المجالات عامة والمسرح بصفة خاصة، وذلك إيماناَ بدور الفن في تحفيز القدرات و بناء الوعي السليم لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

و خلال كلمته أعرب الفنان محمد البياع عن خالص سعادته بالمشاركة في مهرجان بؤرة المسرحي في دورته الثانية، مقدماً جزيل الشكر لرئيس جامعة دمنهور لحرصه على تنفيذ توصيات مهرجان بؤرة في دورته الأولى، و تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المشاركين مما ينعكس بالإيجاب على تميز وتفوق الطلاب، مشيدا بمواهب طلاب جامعة دمنهور.

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بدعم جامعة دمنهور لهم، مؤكدين أن هذا الدعم الدائم يحفزهم على بذل قصارى جهدهم وتقديم أفضل ما لديهم لجني ثمار النجاح بفضل إدارة حكيمة وفريق عمل متميز و متعاون.

يأتي المهرجان بإشراف الدكتور محمد عشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، محمد الشعيرة، مدير إدارة النشاط الفني بجامعة دمنهور و مدير المهرجان، ويتضمن أول أيام المهرجان عرضي "بره الدايرة" لطلاب كلية الهندسة، و"مذكرات مشنوق" يقدمه طلاب كلية الآداب، و تستمر فعاليات المهرجان حتى الثلاثاء ٢٦ نوفمبر.