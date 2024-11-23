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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد: هاني أبو ريدة الأفضل لرئاسة اتحاد كرة القدم حاليًا

المهندس هاني أبو
المهندس هاني أبو ريدة
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قال مدحت رشدي، الناقد الرياضي، إن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم ليس خارجًا عن نطاق التقييم، لأن أي شخص في منصب عام أو منصب شعبي يخضع للتقييم، وإذا خرج عن نطاق التقييم فسيستمر في منصبه حتى الموت.

وأضاف "رشدي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هاني أبو ريدة لديه إنجازات كبيرة جدًا، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الإنجازات إلا الشخص غير المنصف، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة هو الأفضل لرئاسة اتحاد كرة القدم خلال المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن الكرة المصرية تعرضت منذ 2019 وحتى الآن إلى وصاية من الاتحاد الدولي، وهذا الأمر ليس مقبولاً لدولة كبيرة مثل مصر، لأن القاهرة ليست دولة فاشلة رياضيًا.
 

المهندس هاني أبو ريدة اتحاد كرة القدم الإعلامي هيثم بسام الكرة المصرية