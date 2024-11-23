صلاح محسن يقود المصري لمواجهة الزمالك

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل المصري البورسعيدي، كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - حسن علي.

خط الوسط: رحيم - محمود حمادة - محمد مخلوف.

خط الهجوم: محمد الشامي - ميدو جابر - صلاح محسن.

يدخل الزمالك مباراة اليوم، من أجل تحقيق الانتصار وانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 6 نقاط، والفوز سيمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.