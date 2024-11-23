إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب، والحفاظ على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات عن إزالة 3 حالات تعدي حتى مستوى سطح الأرض بإجمالى مساحة 474 متر مربع عبارة عن ازالة حالتى تعدي بقرية زهور الأمراء بالوفائيه عبارة عن أسوار طولية وعرضية على مساحة 394 م2، إزالة فورية لأعمدة خرسانية بمدينة الدلنجات على مساحة 80م2.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.