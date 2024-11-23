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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب 4 نجوم.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، ضيفًا على نظيره ليجانيس بملعب بوتاركي البلدي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس، غياب 4 لاعبين، هم: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، ورودريجو جوس.

كما شهدت القائمة عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يأتي ليجانيس في المركز الرابع عشر وفي رصيده 14 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – سيرجي ميستري – أندريه لونين.

خط الدفاع: خيسوس فاييخو –  فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي – راؤول أسينسيو – دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أردا جولر – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – إندريك فيليبي – براهيم دياز.

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