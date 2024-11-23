حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في دمياط الجديدة

أعلن المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأنحاء متفرقة بـمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إداراتي التنمية والأمن بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة شملت الموقف الغربى و المجاورة 27 بنطاق الحي الخامس، و شارع المهندس حسب الله الكفراوي ومركز الحي الثاني بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المضبوطات المختلفة والمتنوعة "موازين، مكبرات الصوت، أنابيب غاز، كراسى، إستاندات، فاترينات السجائر، وعربات خشب، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وتم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين.

شدد رئيس الجهاز، على رؤساء القطاعات والأحياء بالجهاز، بضرورة استمرار حملات إزالة المخالفات والاشغالات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائياً على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، وكذا حرص الجهاز على القضاء على جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ للمظهر الحضارى والجمالى لمدينة دمياط الجديدة.

كاشفا أن حملات المتابعة والرصد تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ،واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، العميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، الرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات و الإشغالات بالجهاز.