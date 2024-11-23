ناقد: لا يوجد أي سبب للصدام بين حسام حسن وهاني أبو ريدة

قال يوسف شعبان، الناقد الرياضي، إن الكثير من الأشخاص أعلنوا عن نيتهم للترشح في انتخابات اتحاد كرة القدم، ولكنهم اعتذروا في اللحظات الأخيرة خوفًا من عدم القدرة على الفوز في ظل ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد كرة القدم، معقبًا: "في ناس كتيرة خافت تحرق نفسها أمام أبو ريدة".

وأضاف "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هاني أبو ريدة سيدعم حسام حسن مدير المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، رغم انتقاد الأخير لـ"أبو ريدة "، خاصة وأن حسام حسن قدم نتائج جيدة في إدارته للمنتخب الوطني.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي سبب للصدام بين حسام حسن والمهندس هاني أبو ريدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يترشح هاني أبو ريدة لانتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

