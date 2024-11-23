ناقد رياضي: هاني أبو ريدة خارج نطاق التقييم

قال يوسف شعبان، الناقد الرياضي، إن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري خارج نطاق التقييم، مشيرًا إلى أن خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا في 2019 يرجع إلى عدة ظروف ليس من بينها أبو ريدة ومنها: أن البطولة لم تكن ستنظم في مصر، والاتحاد الأفريقي استغاث بمصر لتنظيم البطولة.

وأضاف "شعبان" خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هاني أبو ريدة أقدم عضو في المكتب التنفيدي لاتحاد كرة القدم، والحديث عن أنه خارج نطاق التقييم لا يعني أنه من الملائكة، ولكنه سفير مصر في الاتحاد الدولي.

ولفت إلى أن أبو ريدة لديه مكانة وخبرات دولية كبيرة، مشيرًا إلى أن أبو ريدة هو الأصلح خلال الفترة الحالية لترأس اتحاد كرة القدم.