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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية في المرج

أرشيفية
أرشيفية
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شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مكثفة لضبط تاجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بمنطقة المرج.
 

ونجحت الحملة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتَين -  كمية لمخدرى"الحشيش ، الشابو"- ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"). 

 

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الآيس). 

 

كما جرى ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر- بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات). 

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

اتخاذ الإجراءات القانونية المواد المخدرة بمنطقة المرج بندقية خرطوش بندقية خرطوش- فرد خرطوش