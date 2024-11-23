سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية في المرج

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مكثفة لضبط تاجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بمنطقة المرج.



ونجحت الحملة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتَين - كمية لمخدرى"الحشيش ، الشابو"- ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الآيس).

كما جرى ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر- بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.