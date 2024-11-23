وزير الشباب يشهد افتتاح مهرجان أطفال العالم في دورته الخامسة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء السبت بمسرح الوزارة، حفل افتتاح مهرجان أطفال العالم 2024 في دورته الخامسة، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، تحت شعار "الفن حياة"، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمشاركة 21 دولة، خلال الفترة من (22 - 28) نوفمبر الجاري.

في كلمته، قال صبحي : "أرحب بكم جميعًا من مختلف دول العالم في بلدكم الثاني مصر، ونؤكد أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل دول العالم، وكما نؤكد أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع النشء مع قطاعات الشباب في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".



واستكمل قائلًا : "أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل واللامحدود لكافة الفعاليات والأنشطة التي تخدم شباب ونشء مصر، لتعظيم اسهاماته وتحقيق ما يصبو إليه نشء وشباب وطننا العزيز من طموحات وتطلعات، كما أتقدم ببالغ الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لرعاية الكريمة لهذا المهرجان".

وأضاف:"إن مهرجان أطفال العالم في نسخته الخامسة ليس مجرد حدث، بل هو رسالة سلام ومحبة نوجهها للعالم أجمع، هذا المهرجان الذي أصبح علامة فارقة في حياتنا الثقافية والفنية، ويعكس اهتمام دولتنا بأبنائها وبناء جيل واعٍ ومبدع، أنتم ثروة أمتنا الحقيقية، وأنتم مستقبلنا المشرق، من خلال مشاركتكم في هذا المهرجان، أنتم تبنون جسوراً من التواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات، أنتم تزرعون بذور المحبة والسلام في قلوبنا جميعاً".



وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن مهرجان أطفال العالم يُعد واحداً من أهم المناسبات التى يتم تنفيذها لهذه المرحلة العمرية، فضلاً عن عدد المشاركين والدول الحريصة على المشاركة بالمهرجان، حيث شهدت فعاليات المهرجان في السنوات الماضية ردود فعل إيجابية فى مختلف وسائل الاعلام العالمية، خاصة فيما يتعلق برسالة السلام من اطفال العالم والتى تم بثها من مصر.



وأكد أن هذا المهرجان يتيح للمشاركين فرصة للتعبير عن أنفسكم، وإظهار مواهبكم، وتبادل الخبرات مع أقرانكم من مختلف الثقافات، فهم سفراء لبلادهم، وحاملو رسالة سلام ومحبة إلى العالم أجمع.

في ختام كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"أنتم أبطال اليوم، وأنتم قادة الغد، استمروا في الإبداع والتألق، واسعوا لتحقيق أحلامكم.. الفن حياة وغذاء للروح".

يهدف الملتقي إلي خلق جيل مستقل يسعي للسلام والتفاهم وتبادل الخبرات بمختلف هواياتهم، وإحياء التراث الفلكلوري العالمي والإعتزاز بالهوية المصرية، وإرسال رسالة سلام من أطفال العالم.

ويتضمن البرنامج فعاليات متنوعة تعبر عن التبادل الثقافي بين الأطفال، وإرسال رسالة سلام للعالم من خلال ورش تنموية وعروض فنية بمراكز الشباب والمدارس، ويشارك في الملتقى أكثر من 320 طفل، للمرحلة السنية من (12 - 17) سنة، وبمشاركة الفرق الفنية المصرية من محافظاتي (الاسكندرية وبورسعيد)،

جدير بالذكر أن الملتقى يشارك فيه 21 دولة تتمثل في (الأردن، تونس، سوريا، فلسطين، روسيا، جورجيا، رومانيا، بلغاريا، مقدونيا، الجبل الأسود، كوريا، سولفينيا، أرمينيا، سيرلانكا، إندونيسيا، باكستان، اسبانيا، ايطاليا، اليابان، الهند، والبلد المستضيف مصر).



