غدًا.. معرض استيعادي لـ"مايسترو" الألوان المائية جلال الحسيني

يفتتح جاليرى أوديسي آرت الزمالك، معرض استيعادى للأعمال الفنية المميزة للفنان جلال الحسينى، غدًا الأحد 24 نوفمبر ، ويستمر حتى 10 ديسمبر 2024.

عن المعرض قال الفنان والناقد صلاح بيصار: "دعونا نتطهر بالنور وسحر اللون واشراق الحياة، الفن اشبه بكرسى هزاز يستريح عليه الانسان من ضغوط الحياة كما قال الفنان العالمى ماتيس ..وهكذا تبدو اعمال فنان الألوان المائية الهادىء الرقيق جلال الحسينى ..فيها اشراق الحياة ..تهمس وتتوقد وتنساب بسحر اللون بمثابة مرفأ حالم نتطهر فيه بالنور والتفاؤل نصحو على عالم غير ما نعيشه حاليا من صور التطاحن والتكالب ..نصحو على هديل الحمام وبشاشة الخضرة وابتسام الطبيعة مع هؤلاء الذين يغنون للعمل والامل ..والروح الانسانية وماينتمى الى التعبيرية الشاعرية ..من حوار القط للعصفور الصغير ..ودراما الحياة مع عصافير السلك الشائك ..وبالونات الطفولة ..ايقاعات مفعمة بالإنسانية والمرح والشجن والفرح ".

وكان قد قال الفنان بيكار عن الفنان الحسينى: "هذا الفنان لا يرسم بالوان مائية عادية انه يرسم بالوان وماء معطر مقطر".