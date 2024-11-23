انعقاد امتحان تأهيلي الدكتوراه بكلية العلوم بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، سعي الجامعة إلى الاستفادة من المشاريع البحثية لشباب الباحثين التي تقدم لتطوير منظومة العلوم الرياضية من خلال مشاريع تطبيقية يتم التسويق لها.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لأعضاء لجان امتحانات التأهيلي للدكتورة لكلية العلوم الرياضية.

وأضاف "مندور" أن اختبارات تأهيلي الدكتوراه تتميز بتنوع التخصصات الرياضية والتي تضيف و ترتقي بالمجالات الرياضية المختلفة.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن طالب الدراسات العليا يحصل على دعم واهتمام الجامعة لبناء كوادر تواكب احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مضيفا أننا نسعى إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج.

شهد اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ماجد العزازي وكيل كلية العلوم الرياضية ، والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأشار الدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن كلية العلوم الرياضية تقدم أسلوب دراسى أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب وشخصية متكاملة للطالب، مشيراً أن امتحان تأهيلى الدكتورة عقد لـ 28 طالبا قام باختبارهم كوكبة من أعلام كليات العلوم الرياضية على مستوى الجامعات المصرية تضم كل من:

الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق ورئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

والدكتور حسين السمري رئيس قطاع علوم الرياضة.

والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية.

والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية وأستاذ علوم الصحة جامعة طنطا وعمداء كليات علوم الرياضة وأساتذة علوم الرياضة.

وبعد اللقاء توجه الأساتذة لمباشرة اللجان التي أقيمت داخل أربع لجان بمقر مبنى رئاسة الجامعة ، وقاعات ال VIP بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.