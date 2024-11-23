مقتل أسيرة في شمال غزة على إثر غارة إسرائيلية

أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" أبو عبيدة، اليوم السبت، مقتل رهينة إسرائيلية في منطقة بشمال قطاع غزة إثر غارة إسرائيلية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكشف “أبو عبيدة”، في بيان عبر "تليجرام":" بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة، فيما لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وقال: إن مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أسراهم، وهم الذين يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم.

وتابع: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب مقتل بعض الأسرى".