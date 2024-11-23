وكيل رياضة الدقهلية تعقد اجتماعا مع مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بميت غمر

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية الجديد بمدينة ميت غمر، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.



جاء ذلك بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، و مني حسن مدير إدارة الشئون القانونية، و سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية، و أحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، و مصطفى أنور فضاله رئيس مجلس الإدارة، و عمرو إبراهيم زکي نائب الرئيس، و حمد محمود مصطفى امين الصندوق، و محمد رشاد أبو العينين عضو فوق السن، و أحمد ناجي صلاح عضو تحت السن، و كريم حمدي مطر عضو تحت السن.

تضمن الاجتماع الحوار عدد من النقاط التى تخص منظومة العمل والرؤية المستقبلية بمركز التنمية الشبابية بمدينة ميت غمر، وعلى وجه الخصوص العمل علي تطوير منظومة العمل، وتقديم الخدمات الشبابية والرياضية تليق بالنشء والشباب و أعضاء الجمعية العمومية بمركز التنمية الشبابية بمدينة ميت غمر، وحل المشاكل التي تواجه المجلس في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وفى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبها بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فرص الاستثمار واستغلال المساحات الموجودة داخل مركز التنمية الشبابية بمدينة ميت غمر، لإقامة منشآت رياضية تعود بعائد مادى على المركز، وفى نفس الوقت تكون إضافة للبنية التحتية بمركز التنمية الشبابية، لممارسة الأنشطة الرياضية للنشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بالمركز.

وأكدت دعمها الكامل لكافة الهيئات الشبابية والرياضية، على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية، لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الشبابي، يكون الهدف منها جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في بناء وتطوير وتأهيل الكوادر الشبابية وتكون جاذبة ليس فقط للنشء والشباب بل الأسرة المصرية لجعل الرياضة أسلوب حياة.

يأتي الاجتماع اليوم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، في إطار الدعم والاهتمام بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى محافظة الدقهلية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

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