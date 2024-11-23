إصابة محمد النني تبعده عن مواجهة الجزيرة أمام عجمان

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم السبت، غياب النجم المصري محمد النني عن مباراة الفريق أمام عجمان، المقامة حاليًا على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإماراتي.

وأكد نادي الجزيرة في بيان له، أن النني يعاني من إصابة لم يتم الكشف عن طبيعتها، مما يضطره للغياب عن مباراة عجمان.

إصابة محمد النني مع الجزيرة

وخرج محمد النني عن قائمة مباريات الجزيرة لأول مرة في الدوري الإماراتي، منذ انضمامه إلى فخر أبو ظبي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسجل النني هدفًا مع الجزيرة في الدوري الإماراتي، كما قدم تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 6 مباريات.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن عجمان الذي يتواجد في المركز التاسع.