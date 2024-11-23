زمالك 2009 يفوز على بيراميدز بدورى الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح، وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة.

أحرز هدفي الزمالك في الوقت الأصلي كل من، أدهم محمد، وأحمد إبراهيم.

بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، أحمد إبراهيم، وعمر إسماعيل، ومحمد أسامة، ومهند هاني، وأحمد لملوم، وعزت محمد.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وشهد الشوط الأول كثافة هجومية للأبيض، ونجح الفريق في تسجيل الهدف الأول، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك الهجمات على مرمى بيراميدز، ولكن نجح الضيف في إحراز التعادل من كرة مرتده ثم تقدموا بهدفين، قبل أن يكثف الأبيض هجماته ويتم إدراك التعادل، بجانب إهدار أكثر من فرصة خطيرة على مرمى الضيوف، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

يقود فريق 2009، سامي عبد الحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، ماهر محمد إخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات.