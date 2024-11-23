حافلة الزمالك تصل برج العرب لمواجهة المصري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة المصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق البورسعيدي.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية لتطبيقها في لقاء المصري.