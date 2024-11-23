الاتحاد البحريني للسلة يعلن فتح حجز تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السوبر المصري

أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة فتح باب الحجز تذاكر مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري في السوبر المصري لكرة السلة، والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 28 وحتى 30 من الشهر الجاري.

وسيقام السوبر المصري أولًا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.

وسيكون سعر تذكرة حضور مباراة السوبر المصري لكرة السلة 1 دينار بحريني، ويمكن حجزها من الرابط التالي https://shorturl.at/n0n6a

ومن المقرر أن تتوجه بعثة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري إلى البحرين يوم 26 نوفمبر، من أجل الاستعداد لخوض منافسات السوبر المصري البحريني، حيث تحتضن صالة مدينة خليفة الرياضية، منافسات البطولة.

يذكر أن البحرين استضافت كأس السوبر المصري لكرة السلة العام الماضي بين الأهلي و الزمالك وتوج به النادي الأهلي.

وتأتي استضافة مملكة البحرين للسوبر المصري البحريني لكرة السلة، في ظل العلاقات القوية التي تجمع مصر والبحرين، وفي ظل رغبة المملكة لتنظيم الأحداث الرياضية والدولية التي تعزز مكانتها في خارطة الرياضة العالمية.