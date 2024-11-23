سولانكي رأس حربة توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق توتنهام، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد دومينيك سولانكي رأس حربة لفريق توتنهام أمام مانشستر سيتي، ويعاونه الكوري الجنوبي سون هيونج مين وديجان كولوسيفيسكي.

ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مان سيتي؛ بعد خسارته من إبسويتش تاون في الجولة الماضية من البريميرليج.

يحتل توتنهام المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في وصافة الترتيب بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين – بين دافيز – ديستني أودوجي

خط الوسط: بابي سار – بيسوما – جيمس ماديسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين – دومينيك سولانكي – ديجان كولوسيفيسكي.