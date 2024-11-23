ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باير ليفركوزن يتألق أمام هايدينهايم بخماسية في الدوري الألماني

فوز باير ليفركوزن
فوز باير ليفركوزن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق باير ليفركوزن فوز مثير على هايدينهايم بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الألماني.

افتتح نيكلاس دوريتش التسجيل مبكرًا لهايدينهايم في الدقيقة 10، ليضع فريقه في المقدمة وأضاف ماتياس هونساك الهدف الثاني لهايدينهايم في الدقيقة 21 عاد ليفركوزن بقوة، وسجل إزيكويل بالاسيوس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 وعزز باتريك شيك النتيجة لليفركوزن بثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 32، 52، و71 واختتم جرانيت تشاكا مهرجان الأهداف لليفركوزن بتسديدة قوية في الدقيقة 82.

موقف الفريقين في جدول الترتيب بهذا الفوز

 رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة، معززًا موقعه في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد هايدينهايم عند 10 نقاط، ليبقى في المركز الـ15.

باير ليفركوزن هايدينهايم الدوري الألماني صدارة الترتيب ثلاثة أهداف جدول الترتيب