باير ليفركوزن يتألق أمام هايدينهايم بخماسية في الدوري الألماني

حقق باير ليفركوزن فوز مثير على هايدينهايم بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الألماني.

افتتح نيكلاس دوريتش التسجيل مبكرًا لهايدينهايم في الدقيقة 10، ليضع فريقه في المقدمة وأضاف ماتياس هونساك الهدف الثاني لهايدينهايم في الدقيقة 21 عاد ليفركوزن بقوة، وسجل إزيكويل بالاسيوس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 وعزز باتريك شيك النتيجة لليفركوزن بثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 32، 52، و71 واختتم جرانيت تشاكا مهرجان الأهداف لليفركوزن بتسديدة قوية في الدقيقة 82.

موقف الفريقين في جدول الترتيب بهذا الفوز

رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة، معززًا موقعه في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد هايدينهايم عند 10 نقاط، ليبقى في المركز الـ15.