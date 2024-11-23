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السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج

المتهمين
المتهمين
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باشرت نيابة المرج التحقيق مع 6 أشخاص متهمين بإشهار أسلحة نارية في مشاجرة بمنطقة المرج، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة المرج، بوقوع مشاجرة، بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول 3 أشخاص، بحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، عدد من الزجاجات الفارغة، طرف ثان 3 أشخاص، بحوزتهم عدد من الزجاجات الفارغة، 2 سلاح أبيض.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بسبب خلافات مالية بين أحد أفراد الطرف الأول والطرف الثاني، تطورت لمشاجرة، قاموا خلالها بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

المتهمين 


 

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