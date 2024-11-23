بوروسيا دورتموند يكتسح فرايبورج برباعية نظيفة في الدوري الألماني

حقق بوروسيا دورتموند فوز كبير على نظيره فرايبورج بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الألماني

افتتح ماكسيميليان بيير التسجيل مبكرا لدورتموند في الدقيقة 7، وأضاف فيليكس نميشا الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء و في الشوط الثاني عزز جوليان براندت النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 66 واختتم جيمي بينو جيتنز مهرجان الأهداف في الدقيقة 77، بتسديدة متقنة من خارج المنطقة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب



بهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 19 نقطة، ليقفز إلى المركز الخامس مؤقتًا، في حين تجمد رصيد فرايبورج عند 17 نقطة، متراجعًا إلى المركز السابع.