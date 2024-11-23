مرموش على رأس تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فيردر بريمن

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيردر بريمن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش، اليوم السبت، نظيره فيردر بريمن على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فيردر بريمن، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي.

يقدم مرموش مستويات رائعة هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، حيث ينافس على جائزة هداف الدوري الألماني مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

سجل عمر مرموش 11 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال مشاركته في 10 مباريات في الدوري الألماني بالموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فيردر بريمن عاشرًا بـ15 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة فيردر بريمن

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - آرثور ثياتي

خط الوسط: كولينز - إلياس سخيري - ماريو جوتزه - ناثانيل براون - أنسجار كناوف

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي.