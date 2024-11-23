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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يتصدر تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، نظيره توتنهام على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام، إذ يخوض اللقاء مهاجمًا صريحًا في كتيبة جوارديولا، ويعاونه سافينيو وفيل فودين وبرناردو سيلفا.

يأمل السيتي في الفوز على السبيرز؛ من أجل استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في 4 مباريات متتالية.

يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الحادي عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: إيديرسون 

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - مانويل أكانجي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: ريكو لويس - إلكاي جوندوجان - فيل فودين 

وفي الهجوم: سافينيو - إيرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

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