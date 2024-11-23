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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سليندا سوسا: تنقل تحيات رئيس بوليفيا إلى السيسي

وزير خارجية بولفيا
وزير خارجية بولفيا
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أشادت وزيرة خارجية دولة بولفيا، سليندا سوسا، بتطور العلاقات مع مصر التي تعكس التعاون في جميع المحافل بين البلدين، موضحة أن هناك مساحات كبيرة للتعاون بين مصر وبوليفيا، كما أن زيارتها إلى مصر تأتي من أجل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، ونقلت تحيات رئيس بوليفيا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت سوسا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت نقلته فضائية القاهرة الاخبارية، أن مصر تعد سوقا مهما للمنتجات البوليفية، مؤكدة دفاع دولتها عن حقوق الشعب الفلسطيني.
 

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