مصرع 5 أشخاص وإصابة 19آخرين في حادث تصادم عند مدخل العياط.. صور

وقع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص أعلى طريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى، تحديدًا بين كوبري البليدة ومدخل مدينة العياط بجانب الطريق الإقليمي عند الكيلو 55، وأسفر الحادث عن مصرع 5 مواطنين، وإصابة 19 آخرين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، ودفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق، بعد تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة للتحقيق، والتي استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الضحايا.