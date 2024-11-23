إي آند انتربرايز تكشف دورها في رأس الحكمة والحوكمة الرقمية بمعرضي AIDC وCairoICT

أعلنت شركة "إي آند انتربرايز"، التابعة لمجموعة "إي آند" العالمية والرائدة في التحول الرقمي، عن مشاركتها للمرة الأولى في مصر ضمن معرض مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي AIDC’24، الذي أقيم بالتوازي مع الدورة الـ28 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا CairoICT’24، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



أكدت الشركة أن وجودها في السوق المصري يعزز تكامل خدماتها مع "إي آند مصر"، خاصة في مجالات المدن الذكية، البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات. كما أوضحت أنها تسعى لتوسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات ضخمة، أبرزها المشاركة في تطوير مدينة رأس الحكمة العالمية بالساحل الشمالي.



أشار راجي مجدي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة، إلى نجاح "إي آند انتربرايز" في تطبيق مفهوم "تصفير البيروقراطية"، وهي مبادرة حكومية إماراتية تستهدف تقليص الإجراءات الحكومية لتصبح أكثر سهولة وسلاسة.



وأوضح أن الشركة نجحت في تحويل 154 إجراء حكومياً لوزارة العدل الإماراتية إلى 9 إجراءات فقط، مشيرًا إلى نيتها تقديم خدمات مماثلة في مصر لتبسيط الإجراءات الرقمية.



كما كشف عن التعاون مع "آي سكور" المصرية، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، بهدف تيسير حياة المواطنين وتحسين تجربة الخدمات الرقمية.



أكد مجدي أن تحرير سعر الصرف منح مصر ميزة تنافسية في تكاليف بناء وتشغيل مراكز البيانات، مما يجعل السوق المصري جاذباً للاستثمار. كما استهدفت الشركة استقطاب الكفاءات المصرية، لتكون جزءًا من خططها للتوسع الإقليمي والدولي.

أضاف أن "إي آند انتربرايز" ساهمت في تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي في التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية، مؤكدة التزامها بتسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد ودعم التنمية المستدامة.