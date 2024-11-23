ناشئات الأهلي 2006 يفوز على سنزو بسباعية نظيفة في الدوري

نجح فريق الناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالنادي الأهلي، في الفوز على ضيفه فريق "سنزو" بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.
شهدت المباراة انسحاب فريق سنزو في الدقيقة ٤٠ من عمر الشوط الأول، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الأهلي بنتيجة سبعة أهداف نظيفة.
خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: وفاء ربيع، شهد حمدي، ريم عمرو، منة الله أحمد، ليلى سامي، أشرقت عادل، مريم خميس، مريم جمال، كاميليا الديب، رودينا عبد الرسول، ملك ماهر.
جاءت أهداف الأهلي عن طريق مريم خميس وأشرقت عادل ورودينا عبد الرسول، وهدفين لكل من مريم جمال وكاميليا الديب.
يضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيِّا، وأميرة جبر مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال