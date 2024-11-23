إي فاينانس و"دل تكنولوجيز" تتعاونان لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي في مصر

وقّعت شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة "دل تكنولوجيز" العالمية، وذلك لتأسيس شراكة بين "إي فاينانس كلاود" و"دل تكنولوجيز" لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي في مصر، بما يسرع من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي للشركات.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاون مع "دل تكنولوجيز" لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي في مصر، يمثل فصلاً جديدًا في الحوسبة السحابية من خلال تزويد الشركات بحل متطور تم تطويره حصريًا لإدارة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، حيث نعمل على إعادة تعريف كيفية استفادة الشركات من الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه قال ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن هذه المنصة سوف توفر تكاملاً سلسًا وقابلية للتطوير قوية وأداءً استثنائيًا، بما يسمح للمؤسسات بإدراك إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل لتعزيز الكفاءة والابتكار والنمو، ومن خلال الخبرة المشتركة، نضع معيار جديد للحوسبة السحابية الذكية في المنطقة.