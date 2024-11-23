"كاسبرسكي": زيادة بنسبة 31.2% بأعداد المصريين المتضررين من التهديدات عبر المحمول في 2024

كشف المهندس أحمد أشرف، مدير الخبراء التقنيين بشركة كاسبرسكي لحلول أمن المعلومات، عن ارتفاع أعداد المستخدمين المتضررين من التهديدات السيبرانية عبر أجهزة المحمول في مصر بنسبة 31.2% خلال العام 2024 مقارنة بالعام السابق.



أضاف، خلال ورشة تدريبية نظمتها كاسبرسكي لمحرري قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التهديدات المالية عبر أجهزة المحمول شهدت زيادة بنسبة 146% في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بعام 2023.



وأوضح أنه لا يوجد نظام تشغيل محمول آمن بالكامل، مشيرًا إلى اكتشاف 3 ثغرات أمنية حديثة في هواتف iPhone من قبل كاسبرسكي.



وأشار إلى أن عدد مستخدمي المحمول في مصر مع بداية 2024 بلغ 110.5 مليون مستخدم، ما يعادل 97.3% من إجمالي عدد السكان، بينما وصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى 45.4 مليون شخص، بنسبة 40% من السكان.

قدم أشرف مجموعة من النصائح لمستخدمي أجهزة المحمول لتعزيز الحماية من التهديدات السيبرانية، ومنها:

تثبيت تحديثات أنظمة التشغيل بانتظام للحصول على أحدث الإصلاحات الأمنية، تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية مثل Google Play وApp Store فقط، التحقق من أذونات التطبيقات خاصة المتعلقة بالكاميرا والميكروفون، استخدام كلمات مرور قوية وطرق دخول بيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه،

تفعيل خاصية المصادقة الثنائية (2FA) للحسابات الرئيسية، عمل نسخ احتياطية مشفرة للبيانات باستخدام خدمات مثل iCloud وGoogle Drive، تجنب الاتصال بشبكات واي فاي غير الآمنة، التي لا تتطلب كلمة مرور.