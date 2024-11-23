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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد المنعم سعيد: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب المكون النووي الإيراني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقة بين إسرائيل وإيران بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، ستكون متوترة، وأن العلاقات بينهم لن تتوقف فقط على وصول ترامب، بل أيضًا على ما حدث في ميادين القتال، وكيف سيكون مستقبل حزب الله والحشد الشعبي العراقي والحوثيين وحركة حماس، مشيرًا إلى أن ترامب لن يسمح بأن تستمر تلك القوات في المنطقة كنوع من إقلاق للأوضاع في الشرق الأوسط، أو إيذاء دول المنطقة.
وأوضح «سعيد» خلال لقاء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي ، أن الولايات المتحدة  تحاول حاليًا وحتى قبل وصول ترامب للسلطة، أن لا تشن إسرائيل هجومًا على العراق، ردًا على هجمات قوات الحشد الشعبي بالطائرات المُسيرة والصواريخ على المواقع الإسرائيلي في  الأراض الفلسطينية المحتلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المشهد بين إسرائيل وإيران معقد حاليًا للغاية، وأنه عند وصول ترامب للسلطة، سيطلب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال من ترامب الضوء الأخضر لضرب المكون النووي لدى إيران.

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