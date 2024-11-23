تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ميلان بملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد تياجو موتا على الثلاثي: فرانشيسكو كونسيساو، وستون مكيني، وكينان يلدز، في قيادة هجوم يوفنتوس أمام ميلان.

ويخوض يوفنتوس مباراة قمة الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي أمام ميلان، بعدما حسم مواجهة ديربي ديلا مولي أمام تورينو بثنائية دون رد.

يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي ميلان في المرتبة السابعة وفي رصيده 18 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا - فيديريكو جاتي - كالولو - كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - كوبماينرز

وفي الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - وستون مكيني - كينان يلدز.