غزل المحلة يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

انتهى منذ قليل الشوط الاول من مباراة الجونة مع غزل المحلة، على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل.

وتقدم حتى الآن غزل المحلة على الجونة بنتيجة ١ - ٠.

وكان قد أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لنادي الجونة تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: عبدالرسول، أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش.

الوسط: أحمد رضا، بلال السيد، عبدالجواد، محمد محمود.

الهجوم: سيف شيكا، تايه.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في الدفاع: أحمد كاستلو، عمرو الجزار، يحيى زكريا، أسامة النجار.

في الوسط: خالد الاخميمي، محمد أشرف، محمد بن حمودة، محمد أشرف.

في الهجوم: عبده يحيى، موري توريه.