حبس خادمة متهمة بسرقة مجوهرات وأموال من فيلا الإعلامية بسمة وهبة

أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس خادمة "تحمل جنسية دولة الفلبين" 4 أيـام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها بسرقة مجوهرات عبارة عن (خاتمين مرصعين بالألماس- ومبالغ مالية تقدر بـ٥٠٠ دولار) من فيلا الإعلامية بسمة وهبة بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

سرقة مجوهرات وأموال من فيلا الإعلامية بسمة وهبة

وكشفت التحقيقات مع المتهمة والتي تدعى «إيمي. م»، 35 عاما -فلبينية الجنسية، أن المسروقات كانت بحجرة نومها داخل الفيلا وأن رجال التحقيق قد عثروا عليها في محتوياتها.

وواجهت النيابة المتهمة بما أسفر عنه محضر الضبط بالعثور على المسروقات داخل غرفتها، والتي أنكرت في البداية أنها ليست لهـا علاقة بالسرقة في أقوالها أمام جهات التحقيق.

بلاغ ضد خادمة بسمة وهبة بـأكتوبر

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإعلامية بسمة وهبة، تتهم فيه خادمتها تحمل جنسية دولة الفلبين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الفيلا ملكها الكائنة بدائرة القسم.

وأضافت «وهبة» في بلاغها باكتشافها ضياع خاتمين ومبلغ مالي من داخل الفيلا وبتفتيشها غرفة الخادمة عثرت عليهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أنكرت الواقعة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.