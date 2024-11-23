"إضافة ڤينشر كابيتال" تطلق حدث "Startup Sync" لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت شركة إضافة ڤينشر كابيتال، الشركة السعودية المصرية المتخصصة في الاستثمار، والذراع الاستثماري لمجموعة إضافة، عن تنظيمها حدثًا استثماريًا بعنوان "Startup Sync".

يُقام الحدث في القاهرة بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُعد "Startup Sync" منصة متميزة تجمع بين قادة الفكر ورواد الأعمال لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم نمو الشركات الناشئة.

قال عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة إضافة: نسعى لإعادة صياغة مشهد الاستثمار في المنطقة من خلال رؤيتنا المبتكرة، التي تركز على إيجاد فرص استثمارية مستدامة تُسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نقدم حلولاً استثمارية تدمج بين التقنية، التسويق، والاستثمار لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على التوسع."

تقدم إضافة ڤينشر كابيتال نموذجًا متكاملًا يدمج بين الاستثمار والتقنية والتسويق، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أكدت الشركة اهتمامها بقطاع "الديب تك"، وأعلنت خططًا لضخ استثمارات جديدة لدعم الشركات المتخصصة في هذا المجال.

خلال الحدث، سيتم الإعلان عن شراكات بين إضافة ڤينشر كابيتال وعدد من الشركات الناشئة المصرية الرائدة، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تمكين الشركات من تقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل التقنية المالية، البرمجيات، وإدارة الأعمال، مع دعم خططها للتوسع في السوق السعودي.