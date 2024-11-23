موراتا يقود تشكيل ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره يوفنتوس على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تشكيل ميلان أمام يوفنتوس، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرتغالي رافائيل لياو.

يسعى ميلان لتحقيق الفوز على يوفنتوس، للعودة إلى الانتصارات من جديد، بعدما تعادل مع كالياري في الجولة الماضية بنتيجة 3-3.

يحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المرتبة السادسة وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - روبن لوفتس تشيك - يونس موسى

وفي الهجوم: رافائيل لياو - ألفارو موراتا - تيجاني ريندرز.