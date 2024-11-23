واتساب تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة لتسهيل التواصل

أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة مباشرة داخل التطبيق.

تهدف هذه الميزة إلى تقديم تجربة تواصل أكثر مرونة، خاصة في المواقف التي يكون فيها الاستماع إلى الرسائل غير مريح أو غير ممكن.

ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تساعد المستخدمين على مواكبة المحادثات بسرعة، سواء كانوا في أماكن صاخبة أو أثناء التنقل.

كما تسهم في توفير الوقت عند التعامل مع الرسائل الطويلة، حيث يمكن قراءتها بدلاً من الاستماع إليها بالكامل.

تأتي الميزة الجديدة مع ضمانات قوية لحماية خصوصية المستخدمين. يتم تشفير النصوص الناتجة عن الرسائل الصوتية بنفس طريقة تشفير الرسائل الصوتية الأصلية، مما يعني أن المحتوى يبقى خاصًا ولا يمكن لأي جهة “including واتساب” قراءته أو الوصول إليه.

للاستفادة من ميزة التفريغ الصوتي، يمكن للمستخدمين: الانتقال إلى الإعدادات، الدردشات، تفعيل خيار التفريغ الصوتي للرسائل الصوتية ثم اختيار اللغة المفضلة لتحويل النصوص.

بعد ذلك، يمكن تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص بالنقر مطولاً على الرسالة الصوتية واختيار خيار "تفريغ صوتي".

الميزة تدعم حاليًا عددًا محدودًا من اللغات، مع خطط لإضافة المزيد قريبًا لتلبية احتياجات قاعدة المستخدمين العالمية المتنوعة.