إنتر ميلان يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوز كبير على هيلاس فيرونا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025.

افتتح خواكين كوريا التسجيل لإنتر ميلان مبكرًا في الدقيقة 17 و أضاف ماركوس تورام هدفين متتاليين في الدقيقتين 22 و25، ليعزز تقدم فريقه بثلاثية نظيفة و في الدقيقة 31، سجل المدافع ستيفان دي فرى الهدف الرابع بعد ركلة ركنية متقنة و اختتم يان بيسيك مهرجان الأهداف في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة.

جدول الترتيب



بهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب مؤقتًا، مؤكدًا استعداده القوي لاستئناف المنافسة بعد فترة التوقف الدولي

على الجانب الآخر، تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 12 نقطة في المركز الـ14، مما يزيد من الضغوط عليه في الجولات المقبلة.