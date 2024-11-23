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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالمنعم سعيد: ترامب غاضب من صديقه نتنياهو بسبب أصوات اليهود الأمريكيين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 قال عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن العامل الشخصي لا يؤثر بشكل كبير في السياسية الدولية و دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب غاضب من صديقه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأن أكثر من 70 % من اليهود الأمريكيين لم ينتخبوا دونالد ترامب.

وأضاف « سعيد»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي »، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لبنيامين نتنياهو ولوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت عبارة عن نصر معنوي لأن المحكمة الجنائية ليس لديها أي سلطة تنفيذية في هذا الشأن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ المصري: «الرأي العام الإسرائيلي يحاول التصوير للعالم أن المؤسسات متعددة الأطراف مثل المحكمة الجنائية تحاول أن تأخذ موقف معادي لإسرائيل»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تظل تدعم إسرائيل في كل الأوقات لأن أمريكا تعتبر إسرائيل حليف استراتيجي كبير.

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