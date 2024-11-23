استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار في لبنان

أظهر استطلاع جديد أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن ما يصل إلى 54٪ من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في لبنان، بينما يعارض 24٪ مثل هذه الخطوة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

كما سلط الاستطلاع، الذي صدر اليوم السبت، الضوء على استياء واسع النطاق من أداء الحكومة، حيث أعرب 64٪ من المستطلعين عن عدم ثقتهم في تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الأزمة. وأعرب 30٪ فقط عن ثقتهم في قيادته.

وفيما يتعلق بالمساءلة، أيد 79٪ من المشاركين إنشاء لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما عارض 8٪ الفكرة.