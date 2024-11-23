إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

شهد طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، اليوم السبت، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستسفى لتلقى العلاج اللازم.

تعود الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 23 بطريق الإسكندرية الصحراوى أمام المدينة الجامعية بعد المستعمرة اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث رفقة ضباط المرور و5 سيارات إسعاف، حيث تبين من المعاينة انقلاب سيارة بالطريق المشار إليه بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

أسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام ومصابين اثنين إلى مستشفى كرموز ومصاب إلى مستشفى جمال حمادة.

وتم إزالة اثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة الحقيق.