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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع بوليفيا

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي
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قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته وزيرة خارجية دولة بوليفيا، اليوم السبت، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، إننا نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع بوليفيا.

وأضاف عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي، نشيد بتطور العلاقات مع بوليفيا وحريصون على توطيدها، حيث وقعنا مع الجانب البوليفي على اتفاقية للتعاون المشترك في قطاع التعليم.

وتابع وزير الخارجية والهجرة، وزيرة خارجية بوليفيا نقلت تحيات رئيس البلاد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير بدر عبد العاطي، إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع بوليفيا بهدف تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، موضحًا، أن المباحثات تناولت سياسة المعايير المزدوجة بشأن التعامل مع قضايا المنطقة

وأكد بدر عبد العاطي، على مناقشة مواقف بوليفيا الداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن، بوليفيا تظهر دعمها بشكل كامل للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة.

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