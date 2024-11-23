الدوسري وميتروفيتش يقودان تشكيل الهلال أمام الخليج في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام الخليج، رفقة سالم الدوسري، في ظل غياب البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

ويتطلع الهلال للفوز على الخليج لتأمين صدارة الدوري السعودي، للابتعاد عن أقرب منافسيه اتحاد جدة.

في المقابل، يغيب المهاجم المصري محمد شريف عن صفوف الخليج في مباراته ضد الزعيم، بسبب الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة، بينما يأتي الخليج في المركز الثامن وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد القحطاني

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، ماركوس ليوناردو.