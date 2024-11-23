"تيك توك لايف" وبرنامج الأغذية العالمي يعززان مبادرة "ShareTheMeal"

أعلنت "تيك توك لايف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تعاونها مع مبادرة "ShareTheMeal" التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في إطار حملة "وجبات الأمل" (Meals of Hope) التي استضافتها في نوفمبر 2024. تهدف الحملة إلى تشجيع المجتمع على التبرع وتقديم الدعم للأطفال والعائلات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، باستخدام ميّزات البث المباشر التي توفرها منصة "تيك توك لايف".



استفادت حملة "وجبات الأمل" من ميّزات البث المباشر على منصة "تيك توك لايف" للتفاعل مع الجمهور، حيث شجعت المشاهدين على دعم مبادرة "ShareTheMeal" التي تهدف إلى توفير الوجبات للأطفال والعائلات المتأثرة بالفقر والصراعات والكوارث الطبيعية. ومنذ انطلاقها، ساعدت مبادرة "ShareTheMeal" في توفير أكثر من 230 مليون وجبة للأشخاص المحتاجين حول العالم، حيث يُسهم كل تبرّع بقيمة 0.80 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 درهم إماراتي) في توفير وجبة واحدة عبر برامج برنامج الأغذية العالمي.



شارك في حملة "وجبات الأمل" مجموعة من أشهر الطهاة والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الشيف منال العالم، الشيف رامي سليمان، الشيف سلمى سليمان، الشيف شهرزاد الحجار، الشيف صابرين الجنيدي، بالإضافة إلى مبدعي محتوى مثل سعاد وعلي غزاوي، حيث قاموا بتقديم جلسات طهي مباشرة عبر منصة "تيك توك" لتشجيع المتابعين على التبرع ودعم القضية. تم توفير رابط مدمج في البث لتمكين المشاهدين من التبرع مباشرة لصالح برنامج الأغذية العالمي.



قال رامي كريدلي، رئيس مبادرة"ShareTheMeal": "لقد كانت تجربة رائعة التعاون مع تيك توك لايف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الحملة ساعدت في الوصول إلى العديد من الأفراد الذين أبدوا إيثارًا رائعًا لدعم مهمتنا في القضاء على الجوع في المنطقة. نحن ممتنون لكل شخص انضم إلينا في هذه المبادرة، وكل وجبة تمت مشاركتها تمثل خطوة نحو عالم خالٍ من الجوع".