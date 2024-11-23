هل يغادر الهلال؟.. "لعبة" تكشف نوايا نيمار

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، موجة جديدة من التساؤلات حول مستقبله الكروي، بعد ظهوره الأخير في إعلان ترويجي لعبة كرة قدم إلكترونية، حيث ألمح بوضوح إلى رغبته في العودة للعب بجانب زملائه السابقين في برشلونة.

موسم قصير وإصابات طويلة

منذ انضمامه إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان، عانى نيمار من سلسلة من الإصابات التي أثرت بشكل كبير على مسيرته مع الفريق لم يشارك سوى في خمس مباريات قبل تعرضه لإصابة مع منتخب البرازيل، أبعدته عن الملاعب لمدة عام كامل.

وعندما عاد مؤخرًا، تعرض لإصابة جديدة بعد مرور 10 دقائق فقط من مشاركته الثانية مع الهلال، ما سيؤدي إلى غيابه لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، مما أثار الشكوك حول قدرته على الاستمرار مع النادي السعودي.

رسائل خفية في إعلان

في خطوة زادت من الغموض، ظهر نيمار في إعلان ترويجي لعبة إلكترونية شهيرة إلى جانب زملائه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي، ولويس سواريز.

الفيديو الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد تشكيل فريق برشلونة الذهبي، وفي نهايته قال نيمار: "أتمنى لو كنت هناك أيضًا"، ما فسره كثيرون على أنه تلميح لرغبته في الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث يلعب أصدقاؤه ميسي وسواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

خطوة جديدة أم عودة ؟

في ظل الأنباء المتداولة، تبرز إنتر ميامي كوجهة محتملة لنيمار إذا قرر مغادرة الهلال بنهاية الموسم.

الفريق الأمريكي، الذي يضم نخبة من نجوم برشلونة السابقين، يبدو الخيار الأقرب لنجم السيليساو. ومع ذلك، يبقى نادي سانتوس البرازيلي، حيث بدأ نيمار مسيرته، خيارًا آخر قد يفكر فيه اللاعب.

عقد نيمار مع الهلال ومستقبله الغامض

رغم ارتباطه بعقد مع الهلال، إلا أن إصابات نيمار وتصريحاته المثيرة للجدل أثارت تساؤلات حول استمراره مع الفريق.

في ظل هذه التطورات، يترقب جمهور الهلال عودته من الإصابة وسط قلق من احتمالية رحيله لتحقيق حلمه في اللعب مرة أخرى بجانب أصدقائه.

يبقى السؤال الأكبر: هل سيتجاوز نيمار هذه الفترة الصعبة ويستعيد مستواه مع الهلال، أم أن الحنين إلى الماضي سيدفعه نحو مغامرة جديدة بعيدًا عن الملاعب السعودية؟