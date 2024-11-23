مفاجآت حول رحيل محمد رحيم.. الطب الشرعي يتدخل للحسم| فيديو

أثارت وفاة الملحن والشاعر الغنائي محمد رحيم، فجر اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر، حالة من الجدل بعد إعلان شقيقه تأجيل موعد جنازته إلى إشعار آخر، بسبب وجود خدوش في جسده.

على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بندب مفتش الصحة لإجراء كشف طبي ظاهري على الجثمان.

الإعلان عن تأجيل الجنازة

جاء الإعلان عن تأجيل الجنازة من خلال الفنان تامر حسني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام":

"تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، والصلاة ليست اليوم، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم."

https://youtu.be/9uspmvOA6vE

بدوره، أكد طاهر رحيم، شقيق الفقيد، تأجيل مراسم الجنازة عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، حيث قال:

"تم تأجيل صلاة جنازة الموسيقار محمد رحيم لحين إشعار آخر".

الجدير بالذكر أن تأجيل الجنازة أثار تساؤلات عديدة حول ظروف الوفاة، ما دفع النيابة لاتخاذ إجراءات للتحقق من الملابسات.