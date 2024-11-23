ارتفاع ضحايا حادث طريق «أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم» لـ6 وفيات و17 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكي باخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، إلى 6 وفيات و17مصابين, وتم نقل جميع الجثث والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد الطريق الإقليمي، ووجود جثث ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع 3 مواطنين، وإصابة 15 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الوفيات إلى 6 أشخاص، والمصابين إلى 17 شخصا.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.