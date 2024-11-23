فاطمة التابعي تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الميني فوتبول

فازت الصحفية فاطمة التابعي، بعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" لدورة انتخابية جديدة، 2028/2024

وساهمت التابعي فى العديد من الإنجازات للاتحاد المصري للميني فوتبول في الدورة الماضية علي جميع الأصعدة المحلية والقارية والدولية.

أسفرت انتخابات الاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" لدورة انتخابية جديدة، 2028/2024 عن فوز أحمد سمير سليمان برئاسة الاتحاد بالتزكية، واعتماد الجمعية العمومية بإجماع الأصوات.

وفاز اللواء طبيب محمد رضا عوض بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والمحاسب السيد عباس بمنصب أمين صندوق الاتحاد ، وفي عضوية مجلس الإدارة فاز كل من اللواء عادل لطفي، الناقد الرياضة فاطمة التابعي ، محمود محمد السيسي، علي الفقي ، المحامي حسين إبراهيم ، أسامة سيد ، وأحمد رسلان.

جاء ذلك في إطار اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقِد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، واختتمت فعالياته منذ قليل.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.